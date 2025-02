Scalo merci Ponte Valentino, presto protocollo tra Asi e Confindustria Benevento Vessichelli: "Presidente Vigorito ha da sempre creduto nella importanza del progetto"

“Nei prossimi giorni andremo a sottoscrivere un ulteriore accordo con gli organismi presenti sul territorio, in primis Confindustria che grazie al suo presidente Oreste Vigorito ha sempre creduto nella importanza del progetto” dell'hub merci di Ponte Valentino.

Ad annunciarlo è stato il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli a margine della firma del protocollo che ha siglato un’intesa per la realizzazione dell’intervento denominato “riassetto/potenziamento infrastrutturale Asi “Ponte Valentino in BN e modulo di snodo ferroviario”, in parziale variante al PUC vigente del Comune di Benevento ricompreso nell’accordo per la coesione della Regione Campania”.

“Confindustria Benevento – ha rimarcato il presidente Vessichelli - si è adoperata concretamente per il buon esito della procedura. La sottoscrizione rappresenta un chiaro esempio di quanto sia importante l’azione sinergica di tutta la filiera istituzionale.

“L’opportunità determinata dalla realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacità – Alta Velocità, Napoli, Benevento, Bari – ha poi ricordato l'avvocato Vessichelli - ha posto in essere le basi per programmare la realizzazione dello Scalo Merci nell’Agglomerato Industriale di Ponte Valentino, un progetto, che sin dal 2018 Asi, Provincia, Comune, Università e Confindustria si sono impegnati a sviluppare.

Con la sottoscrizione odierna del Protocollo d’Intesa tra gli Enti Istituzionali, ovvero il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento e appunto l’Asi, si è siglato un accordo finalizzato anche all’indizione della conferenza dei servizi e si pone una pietra miliare per la realizzazione di quest’opera strategica che si auspica possa essere un volano fondamentale per lo sviluppo economico dell’intero Sannio, e non solo”.