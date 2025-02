Provinciale verso Pietrelcina: al via i lavori Per il rifacimento del piano viabile

Sono cominciati stamani i lavori per il rifacimento del piano viabile lungo la strada provinciale verso Pietrelcina.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Il Settore Infrastrutture della Provincia ha consegnato stamani il cantiere dei lavori che sono subito iniziati con la fresatura di alcuni tratti dell’asfalto.

La strada collegante, ha osservato il Presidente della Provincia, sopporta notevoli volumi di traffico veicolare a ragione, soprattutto, dell’afflusso di fedeli verso i Luoghi di San Pio e ciò si è tradotto nell’ammaloramento della sede stradale della ex Statale 212.

Nei giorni scorsi si era svolto alla Rocca dei Rettori un incontro tra il Presidente Lombardi e il Sindaco della cittadina Salvatore Mazzone per discutere tra l’altro sulla condizione delle infrastrutture dell’area. Il Presidente Lombardi ha espresso la propria soddisfazione per l’apertura del cantiere stradale che consentirà una più agevole e sicura mobilità nella zona.