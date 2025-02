Santa messa in ricordo di Sabrina Perna a 10 anni dalla scomparsa Sabato 22 febbraio alle 18.30 nella chiesa di San Francesco a piazza Dogana di Benevento

Domani, sabato 22 febbraio 2025, alle ore 18.30, si terrà una Santa Messa in ricordo di Sabrina Perna, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

La funzione si svolgerà presso la Chiesa e Convento di San Francesco, in Piazza Dogana a Benevento, offrendo un momento di riflessione e preghiera per onorare una giovane vita che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi l'ha conosciuta.

Sabrina è stata un esempio di bellezza, generosità e dedizione: nel suo lavoro, nell’attaccamento ai valori della famiglia e delle amicizie, e nel suo instancabile impegno ad aiutare gli altri, sempre accompagnato da un meraviglioso sorriso.

"Questa celebrazione sarà un’occasione per ritrovarci insieme, pregare e rendere omaggio alla sua memoria, affinché il suo spirito continui a vivere nei nostri ricordi e a ispirare le nostre azioni quotidiane".