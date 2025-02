Libera: venuta di Tajani nel Sannio sia occasione per ascoltare impegni concreti Il coordinamento provinciale: "Chiusura Hanon sarà una grande ingiustizia e sconfitta..."

"Auspichiamo che la venuta del Vice Premier Tajani nel Sannio possa essere occasione per ascoltare impegni concreti e valide proposte per le lavoratrici e lavoratori della HANON. In lotta per la difesa della propria dignità che passa dalla salvaguardia dei posti di lavoro".

Questo l'auspicio del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento che con una nota tiene i riflettori accesi sulla vertenza. "Ricordiamo che la proprietà aziendale ha deciso la chiusura e quindi i licenziamenti con decorrenza Maggio 2025. Non possiamo parlare di sviluppo delle zone interne se prima non riusciamo a difendere ciò che già abbiamo. Le attenzioni devono essere rivolte verso il lavoro. Quello presente e quello futuro - rimarca il coordinatore Michele Martino -.

Il tema delle zone interne non deve cadere nella trappola della retorica di circostanza. Sarebbe paradossale immaginare un futuro caratterizzato da giovani sanniti che ritornano nelle propria terra e nel contempo assistere impotenti ad una devastazione del presente. Chiediamo che da Roma arrivino segnali concreti e confortanti.

Si tratta di carne viva quando parliamo di lavoro e di licenziamenti. Non passerelle, ma percorsi. Chiediamo alla deputazione locale ed a tutti i politici Sanniti, di sospendere questa estenuante fase di reclutamento che dura da mesi, con prove di forza elettorale fine a se stesse, ma di concentrare ed impiegare tutte le energie per la tutela del territorio: partendo dal lavoro, da chi sta in affanno. È il tempo dell’unità! Questo è anche il senso del profondo messaggio cristiano: partire dagli ultimi, da chi vive situazioni di disagio, adeguare il passo ai più deboli. Dove il più forte deve proteggere il più debole. Dove la politica - conclude Libera - dev’essere al servizio del territorio e non un territorio al servizio dei politici.

La chiusura della Hanon sarà una grande ingiustizia, un dramma per i lavoratori e una sconfitta per tutta la classe dirigente sannita".