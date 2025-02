Vertenza Hanon. Amendola: ulteriore anno di cassa integrazione non serve a nulla VIDEO - Il segretario Nazionale Cub dinanzi allo stabilimento di Benevento: serve azione condivisa

Si è svolta questa mattina dinanzi alla sede sannita della Hanon System, alle porte di Benevento la manifestazione dei lavoratori della FLMUniti CUB con il Segretario Nazionale Marcelo Amendola che ha raggiunto l'area industriale Olivola a contrada Masseria Nuova per portare la solidarietà del sindacato ai dipendenti che verranno licenziati.

“Buttare in mezzo la strada 60 famiglie in un territorio già in crisi come quello beneventano e campano porta con sé conseguenze disastrose per il futuro di questi lavoratori” ha rimarcato Amendola.

Il numero uno nazionale del Cub ha poi anche precisato: “Serve lotta seria per mantenere aperto il sito produttivo, crediamo che non possa essere 1 anno in più o un 1 anno in meno di ammortizzatore sociale la soluzione giusta per il problema. Chiediamo una soluzione che sia equa, giusta e duratura”.