Sfollagente in auto e guida senza patente: due denunce della Polizia Controlli della Volante a Benevento

La Polizia di Stato ha denunciato un 63enne di Benevento per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato controllato dagli agenti della Volante della Questura sannita mentre, al rione Libertà, si trovava in un'auto con un'altra persona. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato e sequestrato uno sfollagente telescopico della lunghezza di 60 centimetri complessivi di cui l’uomo, dopo essersene attribuito la proprietà, non sapeva giustificarne il possesso.

Sempre ieri personale della Squadra Volante ha anche denunciato un 43enne di Benevento sorpreso alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2008.