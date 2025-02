Nasce il centro benessere psicofisico per studenti dell’università del Sannio Una collaborazione tra l’Università del Sannio e l’ASL Benevento per il supporto psicologico

L’Università del Sannio e l’ASL Benevento collaborano per la nascita di NUVOLE – Centro per il benessere psicofisico della comunità studentesca, un nuovo spazio dedicato al supporto psicologico per studentesse e studenti. Il centro potenzia il servizio di counseling UNISANNIO, già attivo dal 2022, offrendo un aiuto concreto a chi affronta difficoltà personali, emotive o di studio. Grazie al supporto dell’ASL, il servizio è stato ampliato, garantendo un sostegno più strutturato e la possibilità di proseguire il percorso psicoterapeutico laddove necessario.

Attraverso questa collaborazione, l’Università del Sannio offre un supporto professionale qualificato, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza universitaria e promuovere il benessere psicologico. NUVOLE mette a disposizione colloqui individuali con psicologi esperti, un ciclo di incontri che può variare da uno a sei appuntamenti, follow-up meeting per monitorare i progressi e, in base alle necessità riscontrate, la possibilità di una prosecuzione del percorso con uno psicoterapeuta dell’ASL.

Le attività si svolgono all’interno di NUVOLE, situato presso Palazzo Giannone, I Piano, Piazza Roma, Benevento.

Il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "Il benessere psicologico delle nostre studentesse e dei nostri studenti è una priorità per l’Ateneo. Con il potenziamento di questo servizio, vogliamo offrire un aiuto concreto per affrontare le difficoltà emotive e di studio, in un ambiente che promuova il confronto e il supporto reciproco. La collaborazione con l’ASL Benevento è un valore aggiunto fondamentale per garantire un servizio efficace e qualificato".

Il dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale della ASL di Benevento, aggiunge: "Essere presenti nei luoghi di studio ci permette di intercettare i bisogni psicologici degli studenti nel modo più diretto e qualificato per garantire un supporto tempestivo ed efficace".