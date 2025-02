Benevento: un convegno sul progetto del Parco delle Streghe Donne, magia e territorio: un patrimonio da riscoprire per un nuovo umanesimo

Domani, sabato 22 febbraio 2025 alle ore 9:00 presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento è in programma il convegno sul progetto del Parco delle Streghe di Benevento. Il convegno, primo di una serie, è di alto valore culturale e scientifico e mira ad approfondire il patrimonio storico e antropologico del Sannio, indagando il tema della stregoneria e del folklore locale, con l'obiettivo di promuovere la realizzazione del Parco delle Streghe di Benevento.

Il Parco vuole essere risorsa culturale e turistica, luogo di dialogo e inclusione, nonché volano di sviluppo per la città e l’intero Sannio.

Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi e ricercatori di livello nazionale, che offriranno un'analisi approfondita della tradizione magico-religiosa del Sannio, dei processi per stregoneria e dell'immaginario popolare legato alla figura della Janara; attraverso un approccio multidisciplinare, storici, antropologi e ricercatori analizzeranno l'eredità storica della città e la sua finalizzazione a creare opportunità di sviluppo.

Il programma dell'appuntamento prevede i saluti istituzionali di: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento e Giuseppe Acocella Rettore Università Giustino Fortunato.

Coordina Paolo Palumbo, Università Giustino Fortunato, SSML Internazionale. In programma gli interventi di: Vincenzo Lavenia, Università di Bologna – Studiare le streghe: linee di ricerca tra passato e presente.

Elio Galasso, Direttore Emerito Museo del Sannio – Iside, Dea Madre, divenne Strega a Benevento.

Paolo Portone, CIRE – Centro Insubrico di Ricerche Etnostoriche –L’anomalia beneventana: perché la fama del Noce nonostante l’assenza di roghi?

Francesca Romano, Sapienza – Università di Roma – Mezzogiorno superstizioso. La moderazione dei Tribunali di fede meridionali nei processi per magia.

Claudio Corvino, Antropologo – Janara in fabula. Di come fate, venti e janare si fanno racconto di ferro e acciaio.

Mario Collarile, Presidente Comitato Scientifico Fondazione "Terre Magiche Sannite" – Il progetto: Il Parco delle Streghe di Benevento.

Conclusioni affidate a Carmine Ricciardi, Presidente Fondazione "Terre Magiche Sannite". L’iniziativa rappresenta un'opportunità per richiamare l’attenzione sul valore del patrimonio immateriale di Benevento e del Sannio, per costruire un progetto innovativo capace di coniugare tradizione e sviluppo locale.

Per l’organizzazione del convegno la Fondazione ha il patrocinio del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento, affiancata dall’ Università Giustino Fortunato, dalla SSML Internazionale, dalla Confindustria di Benevento e da altri sponsor.