L’Anpi Sannio incontra le scuole: al via un laboratorio di storia contemporanea Per gli studenti degli Istituti superiori

Il prossimo mercoledì 26 Febbraio prende il via il “Laboratorio di storia contemporanea” ideato e organizzato dall’Officina di studi storico-politici Maria Penna, dell’ANPI provinciale di Benevento, in collaborazione con alcuni licei della provincia (Alberti, Fermi, Giannone e Telesia).

La particolarità del progetto risiede nel tentativo di dare vita ad una rete di scuole della provincia di Benevento che, attraverso la condivisione della conoscenza, possa diventare una “comunità viva di ricerca” capace di travalicare i limiti del singolo istituto scolastico.

La progettazione degli incontri, nata all'interno dell’Officina di Studi Storico-Politici Maria Penna e della Commissione scuola e cultura dell’ANPI provinciale, si è via via strutturata, nello specifico, attraverso il contributo attivo, la partecipazione e l’organizzazione dei vari docenti di storia che hanno offerto con entusiasmo la propria disponibilità.

Il ciclo di lezioni fornirà spunti e materiali multimediali particolarmente significativi da cui partiranno, successivamente, approfondimenti, riflessioni e dibattiti. Gli incontri avranno luogo nei singoli Istituti in ore curriculari e on line in ore extra-curriculari, a cura dei docenti aderenti al progetto.