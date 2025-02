Parco delle Streghe: per l'allestimento si punta ad uno scenografo Premio Oscar Oggi il convegno sul tema, la realizzazione presso Parco De Mita

Sarà Parco De Mita, sulle sponde del fiume sabato, ad ospitare il Parco delle Streghe di Benevento, che il sindaco Mastella vorrebbe affidare ad uno scenografo tre volte premio Oscar, probabilmente Dante Ferretti. E' in estrema sintesi quanto emerso a margine della giornata di studi promossa sul tema “Benevento: il Parco delle Streghe - Donne, magia e territorio: un patrimonio da riscoprire per un nuovo umanesimo, per il futuro di Benevento e del Sannio” presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento.

Un'iniziativa promossa dall'associazione Terre Magiche il cui presidente Carmine Ricciardi spiega “Con questo progetto cambia lo scenario complessivo della città. Su questo tema a Benevento sono state realizzate tante iniziative ma senza una vera condivisione. Invece con l'istituzione dle Parco Benevento recupererebbe l'idea di capitale del tema stregonico”.

La giornata di studi è stata promossa per richiamare l’attenzione sul valore del patrimonio immateriale di Benevento e del Sannio, per costruire un progetto innovativo capace di coniugare tradizione e sviluppo locale.

Il Parco vuole essere risorsa culturale e turistica, luogo di dialogo e inclusione, nonché volano di sviluppo per la città e l’intero Sannio.

Il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli studiosi e ricercatori di livello nazionale, per un'analisi approfondita della tradizione magico-religiosa del Sannio, dei processi per stregoneria e dell'immaginario popolare legato alla figura della Janara; attraverso un approccio multidisciplinare per analizzare l'eredità storica della città e la sua finalizzazione a creare opportunità di sviluppo.

Sono intervenuti: Vincenzo Lavenia, Università di Bologna, Paolo Portone, CIRE – Centro Insubrico di Ricerche Etnostoriche, Francesca Romano, Sapienza – Università di Roma, Claudio Corvino, Antropologo, Mario Collarile, Presidente Comitato Scientifico Fondazione "Terre Magiche Sannite".

“Proseguiamo per realizzare questo progetto, credo sia un'opera di grande importanza. Intanto lavoriamo per recuperare fondi e vorrei affidare l'allestimento del progetto ad un importante scenografo, che ho visto la settimana scorsa. E' un Premio Oscar che ha lavorato con i più grandi nomi del cinema” spiega a riguardo il sindaco Mastella.

E potrebbe trattarsi dello scenografo Dante Ferretti, celebre a livello internazionale grazie alle sue numerose collaborazioni in importanti produzioni hollywoodiane, vincitore di vari riconoscimenti, tra cui tre premi Oscar.