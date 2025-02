Si presenta la mostra "Viaggio nel Sacro", dedicata al santuario di Ponte A cura della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento

Il 28 febbraio 2025, alle ore 10.30, presso la Sala Paleontologica del Centro Operativo di Benevento della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, nell’ambito delle attività congiunte delle Soprintendenze di Napoli Area Metropolitana e di Caserta e Benevento, in collaborazione con FS, per la valorizzazione dei rinvenimenti archeologici lungo il tracciato della nuova linea TAV Napoli-Bari, è stata organizzata la mostra “Viaggio nel Sacro”, dedicata al santuario di Ponte, a cura della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento.

La conferenza stampa di inaugurazione è la prima importante tappa di un percorso condiviso di valorizzazione precursore, che prevederà una serie di approfondimenti scientifici dedicati ai tanti anni di ricerca nell’ambito della valorizzazione delle infrastrutture ricadenti nei territori delle province di Napoli, Caserta e Benevento.

Il Soprintendente Mariano Nuzzo: “La collaborazione sinergica tra le due Soprintendenze Abap per le province di Caserta e Benevento, Abap per l’Area Metropolitana di Napoli e il Gruppo Fs ci ha resi apripista di una “buona pratica” che propone equilibrio tra conservazione e innovazione.

Il racconto delle scoperte diventa così un momento di costruzione culturale, in cui la bellezza dei reperti, della storia e dell’evoluzione delle strutture viene restituita alla pubblica fruizione e al suo territorio, con chiavi di lettura adatte a tutti i tipi di pubblico. Ringrazio i funzionari archeologi per il grande lavoro portato avanti negli anni con impegno e professionalità, il direttore e il personale del Centro operativo di Benevento per la fattiva collaborazione; siamo pronti a continuare a fornire il nostro contributo alla crescita della cultura e della qualità della vita della collettività”.