Rifiuti: le aziende sannite contestano scelte del Piano d’Ambito di Benevento A loro sostegno anche Chicco Testa, presidente di Assoambiente

Le aziende sannite operanti nel settore dell’Igiene Urbana hanno presentato osservazioni al Piano d’Ambito sui rifiuti solidi urbani adottato dall’Ente d’Ambito Benevento, contestando la scelta di voler affidare in house, nonostante la precedente bocciatura da parte dell’Agcm, ad una nuova società pubblica da costituire ex novo da parte dei comuni, la gestione dei servizi e degli impianti su tutto il territorio provinciale ad eccezione della città capoluogo, nonostante gli ottimi risultati raggiunti dai gestori privati in questi anni in termini di qualità del servizio reso, che hanno permesso alla provincia di Benevento di collocarsi tra le più virtuose d’Italia con oltre il 74% di raccolta differenziata.

Le aziende Lavorgna Srl Unipersonale, FE.SA. snc, S.O.G.E.S.I. S.r.l., Ricicla S.r.l., Ecojunk S.r.l., Falcone Ecologia S.r.l., Consorzio Campale Stabile, VI.NI.CA. Service scarl, La Bussola Società Cooperativa Sociale a r. l. onlus, Ravitex S.r.l., Eco Service Sannita s.r.l., New Vision S.r.l. avevano già provveduto ad impugnare nei mesi scorsi davanti al TAR Campania la deliberazione dell’Ente d’Ambito che prevedeva tale scelta. Ricorso, predisposto per conto delle aziende dall’avv. Andrea Verdicchio, tuttora pendente al TAR e di cui l’Ente d’Ambito ha ritenuto di non voler tenere conto in sede di stesura del Piano.

La scelta adottata lede i principi di libera concorrenza e di mercato previsti dalla normativa nazionale ed europea del settore e non è assolutamente sostenuta da alcuna valutazione in termini di efficienza ed economicità, così come espressamente previsto dal decreto legislativo 201/2022 sui servizi pubblici locali, laddove si preveda l’affidamento in house.

Le aziende auspicano che si prenda atto di quanto riportato nelle osservazioni presentate in sede di approvazione definitiva del Piano, diversamente si vedranno costrette a proseguire il contenzioso amministrativo proposto, sia per tutelare i propri diritti che quelli degli utenti, cui va assicurata una adeguata qualità dei servizi al giusto costo.

Osservazioni al Piano d’Ambito sono state presentate anche da Assoambiente, associazione cui aderiscono le principali aziende italiane del settore, che condividendo quanto sostenuto dalle aziende sannite, ha inviato la propria nota a firma del Presidente Chicco Testa all’Ente d’Ambito ed alla Regione Campania.