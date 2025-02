Gran successo per i Cuochi di Benevento ai Campionati Italiani di Cucina Alla fiera di Rimini la delegazione sannita composta da 35 persone, di cui 25 in gara

La delegazione dell’Associazione Provinciale Cuochi di Benevento, guidata dallo chef Rocco Festa, è tornata dai Campionati Italiani di Cucina con ottimi risultati. I Campionati Italiani di Cucina si sono conclusi da poco e per l’Associazione Provinciale Cuochi di Benevento è tempo di bilanci. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi all’interno di Beer&Food Attraction, si e tenuta presso la fiera di Rimini dal 16 al 18 febbraio ed ha visto la partecipazione della delegazione sannita composta da 35 persone, di cui 25 partecipanti alle gare. Metà dei concorrenti sono professionisti, mentre l’altra metà, grazie alla sottoscrizione delle convenzioni dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e di sviluppo di percorsi formativi sottoscritti con l’I.O.S. “De Filippo – Don Diana” di Colle Sannita, per tramite del dirigente dott. Nazzareno Miele e con l’IPSAR “Le Streghe” di Benevento per tramite della dirigente professoressa Paola Guarino, sono allievi provenienti dai due istituti. Ciò è avvenuto soprattutto grazie alle segnalazioni del prof. Giuseppe Rainone, docente di cucina del “De Filippo – Don Diana” e Coordinatore del settore giovanile dell’Associazione e del prof. Isidoro Mennicillo, docente di cucina alle “Streghe”.

La competizione è iniziata ben presto la mattina. Per la categoria cucina calda a squadre il responsabile Junior dell’associazione prof. Rainone ha coordinato il “Team Junior Benevento”, composto da Rita Carmen Boffa, Team Manager ed ex allieva dell’I.O.S. “De Filippo – Don Diana”, come ex allievi sono anche i componenti Giuseppe Nista, Chiara Carpinelli e Giovanna Pilla. Gli altri componenti del Team sono allievi che attualmente stanno ancora frequentando l’istituto: Alessia Ciccarelli, Istvan Jozsef Gergely, Simona Sauro, Michele Carpinelli e Francesco Casamassa, mentre Sofia Ricci è allieva de “Le Streghe”. Quasi contemporaneamente sul palco centrale è iniziato il contest “Ragazzo Speciale”, che ha visto la partecipazione di Angelo Pio Verzino, supportato da Debora Santoro, entrambi provenienti dall’istituto di Colle Sannita, guidati sempre da prof. Rainone nella veste di tutor, che sono riusciti nei tempi a presentare il loro piatto, la “Parmigiana 2.0”. A sostenere Angelo Pio i suoi primi tifosi, la mamma Maria Grazia ed il papà Giuseppe. La prima giornata di gare si è conclusa con due bronzi, a conferma che il lavoro fatto in questi anni dal prof. Rainone, coordinatore del settore giovanile, ha dato i suoi frutti. La seconda giornata ha visto la partecipazione alla categoria Cucina Calda a squadre del “Team Senior Benevento”, guidato dal Team manager chef Lorenzo Scinto, fresco di nomina nell’Albo d’Oro dei Cuochi Italiani avvenuta il mese scorso a Montecitorio, e composto dagli chef Rocco Festa, Maria Paoletta, Giovanni Addazio, Vincenza Troiso, Cesario Marrone, Isabella Frangiosa, Attilio Salierno, Cinzia D’Aiuto, e dagli allievi de “Le Streghe” Ricciuto Luigi e Domenico Pio Francesca. Nell’area centrale dell’arena FIC, per la categoria Street Food, lo chef Gino Falato ha guidato come Team Manager il “Team Benevento Street Food”, composto dal sous chef Biagio Romano e dall’allievo de “Le Streghe” Daniele Varricchio. Entrambe le squadre hanno conquistato l’argento nelle relative categorie.

Il presidente Rocco Festa, capo delegazione, è pienamente soddisfatto dai risultati ottenuti, e dimostrano l’ottimo lavoro fatto sul territorio, coinvolgendo vari attori locali, dalle scuole alle imprese. Infatti molte delle attività dell’ associazione non sarebbero state possibili senza l’aiuto delle imprese dell’alto Tammaro, che hanno preso a cuore nel corso degli anni soprattutto le attività del Team Junior.

Il vicepresidente Antonio Carbone, invece, ritiene questi risultati un punto di partenza, ed analizzando le singole gare sarà possibile individuare gli errori commessi in modo da evitare di rifarli nelle competizioni future.

Ciliegina sulla torta è stato il conferimento del Premio Cuore a Rita Carmen Boffa, con la seguente motivazione “… una giovanissima Chef che con estremo impegno ha raccolto in un linguaggio giovanile i Campionati della Cucina italiana 2025”, raccontandoli attraverso i social.