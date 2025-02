Flavian Basile nuovo presidente di Ance: "Legalità, trasparenza e sostenibilità" Brancaccio: dopo il Pnrr serve visione strategica. Vigorito: continua sinergia, a fine mese la sede

E’ Flavian Basile il Presidente di ANCE Benevento, a deciderlo l’Assemblea dei Soci di Ance Benevento riunitasi nella seduta privata per il rinnovo delle cariche associative.

Insieme al neo Presidente, è stato eletto il Vice Presidente Vicario Antonio Lampugnale e il Tesoriere Eleonora Iannace. Eletta anche la squadra che farà parte del Consiglio Generale, composta da Pietro Barone, Francesco Caporaso, Paola Caramiello, Ernesto Mastrocinque, Fulvio Rillo e Nello Sauchella.

Fa parte di diritto del Consiglio Generale il Past President Mario Ferraro.

Successivamente il nuovo Consiglio Generale provvederà ad eleggere i tre rappresentanti negli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Formedil e Sicuredil), con la squadra che si completerà con l’ultimo componente, ovvero il Presidente dei Giovani Ance.

Subito dopo l’assemblea privata è stato realizzato un momento di confronto pubblico con l’evento “Oltre il Costruttore” al quale ha preso parte, tra gli altri, la Presidente di ANCE Nazionale Federica Brancaccio.

“Ance Benevento in questi anni ha portato avanti un grande lavoro per la crescita e l’innovazione del settore. Ha spiegato Federica Brancaccio Presidente ANCE Nazionale - Dopo una fase drammatica il nostro sistema si è rimboccato le maniche e rafforzato, abbiamo investito sulle nostre imprese. Oggi non possiamo permetterci di tornare indietro, serve una visione e una strategia chiara per il dopo-Pnrr. Rigenerazione urbana, spopolamento delle aree interne, politiche dell’abitare sono tra le principali urgenze sulle quali noi chiediamo di cominciare a lavorare per il futuro, pronti a fare la nostra parte”.

“Ho avuto il privilegio di guidare le imprese edili durante cambiamenti epocali – ha spiegato Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento e con la volontà di lavorare per un comparto costantemente protagonista dei processi di sviluppo del territorio.

Aggregare, innovare e anticipare i sono i punti cardine ed il frutto di scelte ben precise alla base di una fase complessa e di una volontà di trasformare un’attività tradizionale che, tuttavia, presenta forti potenzialità evolutive.

Per tutto il tempo ho avuto il supporto di una squadra solida con la quale abbiamo lavorato a progetti facendo della condivisione e della programmazione la base della nostra strategia.

ANCE Benevento, grazie alle attività messe in campo ed alle professionalità coinvolte ha assunto una sua identità ed una specifica riconoscibilità accreditandosi quale punto di riferimento non solo per il comparto edile.

La nostra volontà è stata quella di guardare sempre più al costruttore quale portatore di interesse e benessere collettivo, intervenendo sempre più frequentemente nelle iniziative culturali e d’impatto sociale e guardando con grande attenzione ai giovani e al loro futuro.

Siamo riusciti a focalizzare l’attenzione sull’edilizia, rivendicando l’importanza e la bellezza del mestiere edile e accendendo i riflettori su tematiche cruciali per il comparto”.

“Essere alla guida di ANCE Benevento è per me un grande onore, ma anche una responsabilità che sento profondamente". Queste le prime parole di Flavian Basile all'assemblea dopo l'elezione.

"La mia giovane età non è un limite, ma una risorsa: rappresenta la voglia di innovare, di guardare avanti, di costruire un nuovo modello di associazione, più aperto, più dinamico, più capace di rispondere alle sfide del nostro tempo.

ANCE Benevento sarà il luogo del confronto, della pianificazione, della crescita collettiva, un punto di riferimento per le imprese, un laboratorio di idee, uno spazio in cui si lavora con metodo e visione - ha poi rimarcato l'architetto e imprenditore Basile -. Credo nell’individuo come motore del cambiamento. Il valore delle persone, delle competenze, della passione imprenditoriale deve essere messo al centro di ogni scelta.

Le sinergie con le istituzioni e con Confindustria saranno fondamentali per rendere il Sannio un modello da seguire, capace di attrarre investimenti, di innovare e di trasformare le sfide in opportunità concrete.

Visione, trasparenza ed etica alla base del mio mandato di presidenza: visione, in quanto senza uno sguardo al futuro si rischia di rimanere fermi, mentre il mondo corre; trasparenza, perché solo con regole chiare e processi limpidi possiamo costruire fiducia e credibilità; etica, in quanto fare impresa significa anche avere responsabilità nei confronti della comunità e del territorio in cui operiamo. Il futuro si costruisce oggi e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Particolarmente significativo l’intervento del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito che ha ringraziato Mario Ferraro per il percorso realizzato ed ha formulato al presidente Flavian Basile e alla sua squadra i migliori auguri per un proficuo lavoro: "L'Ance ha dimostrato che lavorando insieme si riesce ad avere qualche risultato in più. Oggi l'associazione dei costruttori sanniti ha un valore aggiunto per la nostra provincia interessata da importanti lavori con il Pnrr - ha rimarcato il presdiente Vigorito -. Opere fondamentali per la provincia di Benevento. Vedere un presidente giovane è un motivo in più per essere fiduciosi nell'operato che sarà messo in campo”.

Il presidente Vigorito ha poi rimarcato l'impegno Confindustria – Ance anche per la nuova sede dell'Associazione degli industriali sanniti dove sarà ospitata anche l'Ance che sarà inaugurata a breve: “Insieme rappresentiamo la punta di sviluppo della città. Sarà una sede aperta a tutti. Abbiamo insieme fondato un'immobiliare e a fine mese saremo nella nuova struttura”.

Nel corso dell’iniziativa sono state consegnate, a tutti coloro che hanno collaborato con il sistema ANCE, delle medaglie quale testimonianza per il prezioso contributo nel percorso effettuato. A moderare i lavori il Direttore di Confindustria ANCE Benevento – Anna Pezza.