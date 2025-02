Giunta, ok piano fattibilità per Piazza Duomo con adozione di variante al Puc Mastella e Pasquariello: provvedimento fondamentale per il processo di rifunzionalizzazione area

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il piano di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto di riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo con contestuale adozione di variante puntuale allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 16/2024 e successive modifiche.

"Si tratta - affermano il sindaco Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Pasquariello - di un provvedimento fondamentale perché imprime una svolta al processo, non privo di complessità, di rifunzionalizzazione di piazza Duomo e la sua riconversione da spazio urbano incompiuto e inutilizzato in un incubatore di aggregazione sociale e culturale e in un nuovo polo di attrazione turistica. Quest'Amministrazione dunque sarà autrice e protagonista della rinascita di piazza Duomo, così come già accaduto con il complesso ex Malies.

L'adozione di variante allo strumento urbanistico districa e risolve i nodi di carattere tecnico, giuridico e amministrativo che nel tempo si erano addensati sul progetto e a cui ora si può definitivamente rimediare: posto che - come chiarito dall'Avvocatura - la realizzabilità del progetto deve tenere conto dell'attuale disciplina urbanistica, l'adozione della variante consentirà l'uscita dall'impasse", proseguono.

"Quanto al progetto, cofinanziato con risorse dell'avviso Italia City Branding e con un valore complessivo vicino ai 12 milioni di euro, pur mantenendo gli elementi principali studiati da Gabetti e Isola, riorganizza gli spazi interni per le nuove attività (un sito produttivo per la promozione del territorio, una piazza coperta completamente fruibile da cittadini e turisti, spazi culturali per attività cinematografiche e teatrali e un spazio eventi con ristorazione) e integra con un design innovativo l'area esterna con la bellezza della Cattedrale: quello che è oggi un vuoto urbano, sarà fulcro del centro storico e uno spazio suggestivo per i turisti e prezioso per tante attività pensate per la cittadinanza".

Quando sarà adottata la variante in Consiglio comunale, per la realizzazione dell'intervento si procederà ad attivare il project financing.