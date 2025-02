Pronta la nuova sede di Confindustria e Ance Benevento, l'annuncio di Vigorito Il presidente degli industriali sanniti: "Entro fine mese il trasferimento"

Sono terminati i lavori di ristrutturazione dell'edificio che per decenni aveva ospitato la sede della Banca d'Italia di Benevento e che ora, dopo anni di inutilizzo, è invece diventata la 'casa' del tessuto produttivo sannita: la nuova sede di Confindustria e Ance Sannita a piazza Risorgimento.

“Entro fine mese il trasferimento” ha annunciato questa mattina il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito. Intervistato dal direttore Pierluigi Melillo per la trasmissione di approfondimento Punto di Vista, il numero uno degli industriali sanniti ha rimarcato lo sforzo e l'impegno messo in campo dalle due associazioni per dare, insieme, una nuova e funzionale sede “per il tessuto produttivo del Sannio. Non esiste un palazzo chiuso. Deve essere una sede visibile e aperta a tutti...”

Guarda l'intervista