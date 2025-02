Unità Pastorale "Alto Belvedere del Sannio" in preghiera per Papa Francesco Domenica 23 febbraio nella Chiesa di San Bartolomeo di Monterocchetta

In questo momento di apprensione da parte di tutta la Chiesa Cristiana Cattolica per le gravi condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da diversi giorni presso l'ospedale "Agostino Gemelli" di Roma, anche le comunità parrocchiali dell'Unità Pastorale "Alto Belvedere del Sannio" composta dalle parrocchie di San Nicola Capoluogo, Monterocchetta e Toccanisi, Santa Maria a toro e San Marco ai Monti, guidate dell'Abate Parroco e Rettore don Pietro D'Angelo, si sono ritrovate domenica 23 febbraio nella Chiesa di San Bartolomeo di Monterocchetta per celebrare una veglia di preghiera Mariana, chiedendo al Signore il miracolo della pronta guarigione del nostro amato Pontefice, per intercessione della Madonna che scioglie i nodi(devozione molto sentita dal Santo Padre nonché da lui stesso divulgata).

La veglia di preghiera comunitaria ha visto la sentita partecipazione di numerosi fedeli, provenienti anche da comunità parrocchiali extradiocesane con la presenza dell'UCAI (di cui don Pietro è assistente ecclesiastico diocesano) nella persona della presisente Angela Ilenia Adamo, che ha allietato con il suo canto l'adorazione eucaristica ed il Santo Rosario e della poetessa Rita Pacilio, che per l'occasione ha scritto e letto una preghiera dedicata Papa Francesco nonché alcune profonde e commoventi riflessioni che hanno arricchito l'incontro di preghiera. La veglia, presieduta don Pietro D'Angelo, ha assunto altresì una valenza ecumenica poiché presenti anche alcuni rappresentanti della comunitá ordossa e della chiesa evangelica di Benevento. Sono state due ore intense sul piano spirituale e di comunione fraterna, che hanno lasciato nel cuore di tutti un segno di grande speranza.