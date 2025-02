Ai piedi del maestoso Arco dell'Imperatore Traiano arde Tripode Olimpico - FOTO Benevento protagonista del Torch Run di Special Olympics, la fiamma dell'inclusione

Aria di gioia, integrazione e fratellanza all'insegna di un appuntamento importante con al centro i giovani e Benevento con il suo monumento simbolo: l'Arco di Traiano. Questa mattina acceso il Tripode Olimpico.

“Tourch Run” l'iniziativa che rientra tra le attività che Special Olympics Italia Onlus promuove nel contesto delle finalità del movimento nato negli Stati Uniti d’America nel 1968 ed riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per i suoi programmi di inclusione delle diversità e di promozione anche nello sport delle diverse abilità di ragazzi e ragazze. Il Tripode olimpico acceso a mezzogiorno in contemporanea con altri capoluoghi regionali in occasione de “I Mondiali Invernali”. Una manifestazione nazionale che prevede la partecipazione di 1.000 runners e 500 atleti di Special Olympics Italia Onlus.

E' stato il responsabile provinciale dell’Associazione italiana persone Down, Riccardo Derna ad accogliere i giovani protagonisti, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il responsabile dei Lions Club Gianfranco Ucci, le istituzioni e le altre Associazioni no profit a sostegno delle persone diversamente abili.

"Una giornata speciale per gli Special Olympics - ha detto il sindaco Mastella - che testimonia la sensibilità di tutta la Città per lo sport, la sana competizione e l'inclusione. La fiamma simboleggia il calore con cui le istituzioni debbono affiancare e sostenere le famiglie dei ragazzi con qualche difficoltà e ai quali tutti noi guardiamo con amore e verso i quali serve particolare dedizione. Abbiamo fatto qualcosa d'importante con la Casa di Jonas a Pacevecchia, tanto siamo ancora disponibili a fare".

“Il primato dell'integrazione per la nostra provincia. Qui primeggia la cultura del rispetto e dell'eguaglianza. Stamane diffondiamo una bella immagine del Sannio” le parole del presidente della Provincia, Nino Lombardi.