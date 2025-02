Mercoledì 26 febbraio mancherà l'acqua a Benevento. LE ZONE INTERESSATE Lavori di manutenzione straordinaria al rione Libertà dalle 14 alle 18

La Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza, domani 26 Febbraio saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 18, nel distretto di Santa Colomba, le zone interessate sono:

Via Napoli, Via Santa Colomba, Lungosabato Don Emilio Matarazzo, Via Umberto Perrotta, Piazzale Caduti di Cefalonia, Via Pasquale Saponaro, Via Alfonso Ferrara, Via Ciriaco del Pozzo, Via Vincenzo Cardone, Via Mario Pascucci, Via Pasquale Columbro, Via Salvatore Pennella, Via Antonio Rivellini, Via Giuseppe d’Alessandro, Via Nazzareno Cosentini, Via Benedetto Bonazzi, Via Giovanni Pascale, Via Domenico Capozzi, Via Remigio del Grosso, Via Luigi Palmieri, Via Rodolfo Meomartini, Via Enrico Cocchia, Via Girolamo Vitelli, Via Luigi Settembrini, Via Luigi Alberti, Via Luigi Basile, Via Salvo d’Acquisto, Via Vincenzo Gioberti, Via Carlo Poerio, Via Nicola Nisco, Via Marco Minghetti, Via Silvio Pellico, Via Massimo d’Azeglio, Via Camillo Benso Cavour, Via Duca d’Aosta, Via Maria Pacifico, Via Generale Alfredo Marone, Via Carlo Pisacane, Via Saverio Casselli, Via Stadio, Piazzale degli Atleti, Via Antonio Tretola, Via Don Luigi Sturzo, Via Masseria Gubitosa, Parte di Casale Maccabei (fino ad altezza cimitero), Via Cretazzo.

Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800511717.