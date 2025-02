L’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ festeggia la donna con un’asta benefica Sabato 8 marzo dalle ore 15:30 a Torrecuso anche un focus sul loro ruolo nel mondo del vino

"Potenza gentile, il rosso per le donne", è questo il titolo del convegno organizzato dall’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ in programma sabato 8 marzo alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Torrecuso in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Ricordiamo - spiegano dall’associazione ‘Aglianico del Taburno’ - che siamo un sodalizio che incide sull’intero areale dei 13 Comuni dove vengono coltivate appunto le uve aglianico a denominazione Docg".

“L'evento – afferma Giampiero Rillo, Presidente dell’Associazione ‘Aglianico del Taburno’- sarà un'opportunità unica per esplorare e celebrare il legame simbolico e culturale tra il vino rosso e l'universo femminile, attraverso una riflessione sul ruolo delle donne nel mondo del vino, sulla sua storia, e sulle sue tradizioni. Il nostro obiettivo è quello di percorrere, attraverso l’esperienza e competenza, come il vino rosso possa essere una metafora della forza delicata e della potenza gentile che caratterizzano le donne in ogni aspetto della vita sociale, culturale e professionale. Inoltre, - continua Rillo - il focus sarà un momento di riflessione sul valore del sostegno reciproco e dell'empowerment femminile, non solo nell'ambito del vino ma anche nella società in generale”. Giampiero Rillo annuncia poi che “al termine della giornata, ci sarà un'asta con delle bottiglie di vino pregiato per sostenere un’associazione che da oltre un decennio supporta le donne vittime di violenza attraverso sportelli ed iniziative di sensibilizzazione”. Il programma del pomeriggio prevede alle ore 15:30 l’accoglienza degli ospiti; ore 15:45 saluti da parte degli organizzatori e a seguire gli interventi delle relatrici: Mariateresa Minicozzi (Delegata Donna Impresa Coldiretti Benevento), Liana Agostinelli (Vicepresidente nazionale Agia - CIA), Michela Maffeo (Direttrice Gal Taburno), Patrizia lannella (Referente Associazione Aglianico del Taburno), Valentina Barile (Giornalista e scrittrice) e Maria Carmela Cicchiello (Vicepresidente Associazione EXIT STRATEGY). A chiudere il dibattito saranno le conclusioni istituzionali e a seguire l’asta solidale, gestita dai Divulgatori Enoturistici "Nico Falanghi", con le bottiglie delle principali aziende dell'area Taburno.