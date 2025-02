"Carnevale tra storia e fantasia. Crea la tua maschera" Presso la Biblioteca di Benevento un’esperienza unica, pensata per bambini dagli 8 ai 10 anni!

Martedì 4 marzo, presso la sezione ragazzi della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" di Benevento, si terrà un laboratorio creativo alle 16.

L’evento, organizzato da Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale, in collaborazione con ASIA Benevento, permette ai partecipanti di vivere il Carnevale ed esplorare la storia in modo divertente.

I bambini avranno l'opportunità di creare, attraverso il riciclo del cartone, maschere tridimensionali ispirate a figure storiche straordinarie come Traiano, Domiziano, Iside e Arechi, dando vita a personaggi iconici con la loro fantasia. Un’occasione imperdibile per imparare, divertirsi e dare un contributo alla sostenibilità, creando opere uniche e stimolanti. "Un'opportunità da non perdere per unire creatività, storia e divertimento".