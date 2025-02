Benevento: in mostra i reperti del santuario ritrovato a Ponte VIDEO e FOTO In città un laboratorio di restauro per i reperti

Il Sannio non smette di stupire e restituisce un altro tesoro dal passato. A Benevento è stata presentata la mostra Viaggio nel Sacro allestita per esporre i reperti di un santuario di epoca ellenistico-romana riemerso, a Ponte, durante i lavori per la nuova linea ferroviaria alta velocità Napoli Bari.

Statue di divinità, materiale votivo, oggetti in ceramica e monete. Solo alcuni dei ritrovamenti emersi e ora in esposizione presso la sede della Soprintendenza.

Il santuario di epoca ellenistico-romana ricco di materiale votivo, rinvenuto nel territorio del comune di Ponte (Benevento) è testimonianza di un culto e di rituali che segnavano i momenti più importanti nella vita degli individui che vivevano nell’area.

La mostra, a cura della Soprintendenza di Benevento, riguarda i reperti riportati alla luce durante i lavori per il raddoppio della tratta Telese-Vitulano. Con la realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, infatti, il Gruppo FS restituisce alla cittadinanza un patrimonio culturale inedito, in un dialogo tra progresso e radici storiche che mostra come i cantieri delle grandi opere infrastrutturali ferroviarie possano trasformarsi in una finestra sul passato.

Il santuario rinvenuto a Ponte, con la sua complessità architettonica e la ricchezza del materiale votivo rinvenuto, sembra essere dedicato a divinità connesse alla sfera della guarigione (sanatio), della fertilità della terra e degli animali e/o della maternità. La sua scoperta ha offerto una nuova chiave di lettura storica sulle usanze culturali della regione, prima e durante la romanizzazione del Sannio.

Tra i reperti esposti, alla presenza di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (Gruppo FS) e delle Soprintendenze di Caserta e Benevento e di Napoli Area Metropolitana, raffigurazioni di divinità legate a riti di carattere iniziatico, statuette raffiguranti giovani donne devote e figure maschili di guerrieri. Presenti anche un modello di tempietto in terracotta destinato ad accogliere le offerte, materiale votivo riferibile a parti anatomiche, reperti in ceramica e monete.

“È la prima mostra che inauguriamo per restituire alla fruizione la storia che i territori di questa nuova linea ci raccontano” ha detto Mariano Nuzzo, Soprintendente di Napoli Area Metropolitana e per le province di Caserta e Benevento. “Abbiamo pensato anche ad un pubblico di giovanissimi con pannelli dedicati a loro: le opere di realizzazione delle recenti infrastrutture che guardano al futuro diventano una opportunità per nuove scoperte storiche che arricchiscono la conoscenza e consolidano la cultura delle nuove generazioni. Organizzeremo altri momenti divulgativi, un lavoro da fare grazie alla cooperazione tra Istituzioni, con le altre Soprintendenze e con il Gruppo FS, sempre con l’importante collaborazione con il Ministero della Cultura”.

Sottoscritto anche il protocollo d’intesa tra RFI e le Soprintendenze di Caserta e Benevento e di Napoli Area Metropolitana, il cui obiettivo è definire una strategia comune per la valorizzazione e la promozione dei ritrovamenti legati all’itinerario Napoli-Bari. Tra le attività concordate rientrano ulteriori tappe per restituire ai territori la conoscenza sulle scoperte fatte: negli spazi del Centro Operativo di Benevento verrà realizzata anche un’esposizione permanente relativa alla villa romana di Solopaca; il Museo Archeologico di Calatia – Maddaloni ospiterà invece l’allestimento di una sepoltura riconducibile alla cultura campana e rinvenuta sulla tratta Cancello-Frasso Telesino; a Ponte, infine, verranno rimontate alcune strutture murarie pertinenti al santuario di epoca ellenistico-romana tornato alla luce in quest’area. Prevista anche l’installazione di pannelli informativi da collocare presso le nuove stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni, Ponte-Casalduni e Solopaca.

Ad introdurre i lavori, questa mattina, è stato Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e per le province di Caserta e Benevento; sono seguiti i saluti dell’onorevole Clemente Mastella sindaco di Benevento, di Antonio Caporaso sindaco di Ponte, di Simone Foresta direttore del Centro Operativo di Benevento, di Luca Di Franco funzionario archeologo della Soprintendenza Abap per l’Area metropolitana di Napoli; di Mariano Di Maio, Responsabile Ambiente e Territorio RFI, di Francesca Frandi, Responsabile S.O. Archeologia Italferr, di Pietro Barbina, Responsabile scavi centro nord S.O. Archeologia Italferr e di Ilaria Maggiorotti Direzione Strategie, Sostenibilità e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture, Asset Strategy Advisory. Quest’ultima ha comunicato che Archeolog, in sinergia con le Soprintendenze del Ministero della Cultura, ha deciso di impegnarsi nel restauro di una statuetta di Ercole in piombo, databile al IV-III secolo a.C. e rinvenuta nell’area del santuario di Ponte.

Questa figura mitologica si presenta nel contesto sannita in una veste poco consueta, connessa al mondo agricolo-pastorale, come divinità protettrice delle greggi e delle sorgenti, dedita a garantire commerci e patti.