Donazioni di sangue: gli studenti del Rummo protagonisti Progetto scolastico per promuovere la donazione

Oltre 50 studenti del Liceo scientifico “G. Rummo” di Benevento si stanno recando in questi giorni presso il centro trasfusionale del’A.O. “San Pio” per donare il sangue.

L’iniziativa rientra in un progetto scolastico che vede coinvolti gli alunni delle classi quinte nonché un nutrito gruppo di docenti e che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva formando cittadini che si impegnino a diventare donatori periodici e a promuovere la donazione tra i loro coetanei.

La scuola, a nome degli studenti, della Dirigente scolastica Annamaria Morante e dei docenti responsabili del progetto, ringra il Direttore dell’UOSD Immunoematologia e Trasfusione, Dott. Sergio Gramazio, e con lui i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario della struttura per l’attenzione e la cura riservata ai giovani donatori, che sono stati accolti con affetto e hanno ricevuto un importante

insegnamento, sentendosi protagonisti di un gesto che contribuisce concretamente al benessere della comunità.