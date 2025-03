A Benevento quasi 3 milioni di euro per Polo educativo "di strada" Laboratori e spazi per contrastare tutte le forme di marginalità ed esclusione sociale

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Welfare Carmen Coppola rendono noto che è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il progetto DesTEEN-azione-Desideri in azione, predisposto in maniera autonoma dall’Ambito sociale B1, di cui il Comune di Benevento è Ente capofila.

“E’ una notizia importante e di grande rilievo, perché l’Ambito sociale, di cui siamo capofila, vince la scommessa di ottenere un cospicuo finanziamento, pari a poco meno di 3 milioni di euro, attraverso una progettazione autonoma, che evidentemente ha centrato tutti gli obiettivi in materia di inclusione, welfare sostenibile e contrasto a tutte le forme di marginalità ed esclusione sociale. Nell’immobile, già destinatario di fondi Pnrr per la riqualificazione, di viale dell’Università, accanto all’attuale sede dei Servizi sociali, nascerà un polo multifunzione dedicato all’educativa di strada con laboratori e spazi per il tempo libero e le attività di natura socio-culturale, al supporto alle capacità genitoriali e al sostegno psico-emotivo di soggetti con forme di vulnerabilità”, spiegano il sindaco e l’assessore.

“E’ stato un bando estremamente selettivo che ha premiato solo cinque Ambiti in tutta la Regione, tra cui quello che ha per capofila la Città di Benevento. Ringraziamo i sindaci e le Amministrazioni comunali dell’Ambito B1, il coordinatore d’Ambito Gennaro Santamaria e tutto il settore Servizi sociali del Comune di Benevento per il lavoro progettuale complesso che ora è stato premiato con il via libera al finanziamento. Integriamo i piani di valorizzazione degli immobili sovvenzionati dalle risorse del Pnrr con politiche di inclusione attiva per i più svantaggiati, secondo un modello di welfare moderno ed europeo”, concludono Mastella e Coppola.