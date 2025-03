Aggressione in Pronto Soccorso al San Pio: la denuncia dei sindacati Usb Uil/Fpl Nursing Up Fials spiegano: aggrediti lavoratori e distrutti arredi

Un'aggressione al personale in servizio al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento. La denunciano le segreterie provinciali di Usb Uil/Fpl Nursing Up Fials (con i segretari territoriali: Giovanni Venditti, Giovanni De Luca, Salvatore Follo e Mario Ciarlo) che dichiarano di “durante il turno notturno del 28/02/2025, sono stati aggrediti alcuni lavoratori del Pronto Soccorso, da un paziente in escandescenza. Sembra – proseguono i sindacati - che abbia distrutto anche arredi e attrezzature mediche”. E dunque “esprimono solidarietà a tutto il personale del pronto soccorso e tali criticità qualche giorno fa sono state rappresentate in Prefettura”.