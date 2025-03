A Benevento assemblea sindacale Siulp Irpinia - Sannio - FOTO Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia. In città i vertici nazionali e regionali

Nei giorni 27 e 28 febbraio 2025, le segreterie provinciali di Avellino e Benevento hanno organizzato presso l’auditorium della chiesa “Santa Maria di Costantinopoli” di Benevento una assemblea dei quadri sindacali Irpinia – Sannio del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia.

Giovedì 27 si sono tenuti gli interventi del dottore Giuseppe Moschella Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato in pensione, già Segretario Generale Provinciale SIULP, Segretario Generale Regionale SIULP e componente del Direttivo Nazionale SIULP sul tema “Dal Movimento per la Smilitarizzazione, la Riforma e la Sindacalizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza al S.I.U.L.P.. Il percorso di chi ha gettato le basi per il nostro grande sindacato” e del Segretario Nazionale SIULP Vincenzo Annunziata sul tema “La struttura del S.I.U.L.P.: Accordo Nazionale Quadro in particolare: Verifiche e Confronti; Esame Congiunto; Incontri di natura negoziale, orari in deroga; reperibilità e cambi turno (circolare pareri del 19 febbraio 2013); straordinario (limite mensile) sia eccedente che programmato, accordi decentrati. Composizione e svolgimento delle Commissioni Disciplinari e Paritetiche, brevi nozioni sul d.P.R. 737/81 in materia disciplinare e ordinamento di servizio; accenni sulla tutela legale.”

Venerdì 28 febbraio è stato aperto con gli interventi dei Segretari Generali Provinciali SIULP di Avellino e Benevento sui rispettivi accordi decentrati e a seguire hanno portato il loro saluto il Questore della provincia di Benevento Giovanni Nunzio Trabunella, il Segretario CISL Irpinia-Sannio Fernando Vecchione, il Segretario generale Provinciale S.I.U.L.P. di Salerno Severino Senatore e Raffaele Lombardo già Segretario generale Provinciale SI.U.L.P. di Benevento.

A conclusione dell’assemblea è intervenuto il Segretario Generale Nazionale Felice Romano illustrando i nuovi aspetti del Contratto, della Tutela Legale, con riferimenti ai recenti episodi di cronaca in cui si sono registrati atti di violenza contro le forze dell’ordine.

Le problematiche e le esigenze del personale della Polizia di Stato sono aumentate e sul territorio deve poter trovare quadri sindacali in grado di rispondere alle proprie istanze ed intervenire in qualsiasi circostanza, significando che a seconda della gravità gli interventi potrebbero travalicare i confini provinciali per raggiungere quelli regionali o addirittura nazionali.

Il SIULP, primo sindacato dell’intero comparto sicurezza e difesa, da sempre in difesa dei diritti dei poliziotti, ha intrapreso "un percorso mirato alla nascita di nuovi quadri attraverso lo strumento del confronto sugli elementi fondanti della contrattazione, negoziazione e concertazione. E gli iscritti intervenuti hanno ben compreso la finalità di questa assemblea, denotando grande interesse e intervenendo per porre quesiti o chiarimenti.

Ancora una volta il sindacato maggioritario in ambito nazionale ed anche nelle province campane non è rimasto seduto sugli allori, ma a fronte dei recenti pensionamenti di molti quadri sindacali e delle problematiche emerse in modo particolare durante le manifestazioni di piazza e dei servizi di ordine pubblico in genere, ha dato un segnale forte di vicinanza a quanti il sindacato lo vivono sul campo, a fianco dei colleghi sostenendoli nei momenti di necessità".

I due segretari provinciali hanno affermato che "solo attraverso il confronto con le problematiche quotidiane con le donne e gli uomini della Polizia di Stato è possibile suggerire iniziative anche politiche per rinforzare da una parte la mission istituzionale dall’altra individuare nuovi percorsi retributivi e previdenziali”.