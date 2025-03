Sangiuliano a Benevento per presentare Trump la rivincita Appuntamento martedì a Palazzo Paolo V



Torna a Benevento l'ex Ministro della cultura e giornalista Gennaro Sangiuliano che martedì sarà un città per presentare la nuova edizione di Trump 'La rivincita' edito da Mondadori, la nuova edizione della biografia del presidente degli Stati Uniti.

L'incontro è in programma alle 16.30 a Palazzo Paolo V, e sarà introdotto dal sindaco Clemente Mastella. Dialogherà con l’autore Marco De Marco, editorialista del Corriere della Sera.

Le pagine del volume raccontano di una vittoria, la seconda, del presidente degli Stati Uniti, che ha spiazzato un po’ tutti: mass media, esperti di sondaggi, intellettuali, politologi.

Ma l’America è la terra dove può accadere l’impensabile, spiega Sangiuliano, che a Trump aveva dedicato anche una precedente biografia. E così nel novembre 2024 è stato rieletto, dopo l’interruzione di un mandato. Secondo uomo nella storia a riuscirci. Un caso di "resurrezione politica" più unico che raro, di sicuro emblematico. Per comprendere le ragioni del successo, l'autore ripercorre la vita del tycoon, offrendo un racconto, senza sconti e pregiudizi, delle vicissitudini personali, imprenditoriali e politiche di Donald Trump.