A Cerreto Sannita la giornata giubilare delle Forze Armate Celebrazione del vescovo Mazzafaro e dei cappellani militari della regione

Questa mattina a Cerreto Sannita la Giornata Giubilare Diocesana delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, organizzata dalla Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dè Goti.

L’evento si è aperto con un raduno di benvenuto in piazza Luigi Sodo nei pressi del Monumento ai Caduti che ha anticipato la celebrazione presso la chiesa “Maria Santissima di Costantinopoli”. Al termine i partecipanti hanno effettuato un breve pellegrinaggio verso la Chiesa Cattedrale “SS. Trinità e della Beata Vergine Maria della Chiesa” dove il Vescovo Giuseppe Mazzafaro ha celebrato la Santa Messa, affiancato dal Cappellano Militare don Salvatore Varavallo e da altri Cappellani della Regione Campania.

L’evento, di grande significato spirituale e comunitario, ha visto la presenza del prefetto Raffaela Moscarella, senatore Domenico Matera, onorevole Francesco Maria Rubano, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco Giovanni Parente e di altri sindaci della provincia, nonché di tutti i rappresentanti delle Forze Armate, di Polizia, di Sicurezza e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

L’iniziativa diocesana, rientra nel calendario dei “grandi eventi” dell’Anno Santo ovvero il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza che si è tenuto a Roma sabato 8 e domenica 9 febbraio dove in piazza San Pietro Papa Francesco ha presieduto la Messa giubilare sottolineando il valore nella “lotta alla criminalità e alle diverse forme di violenza”, nella “salvaguardia del creato” e nella “promozione della pace”, esortando tutti a non perdere di vista il fine delle proprie azioni, ossia “promuovere”, “salvare” e “difendere la vita sempre”, a non lasciarsi irretire dalle lusinghe del male e a testimoniare l’amore di Dio.