Legambiente e gli studenti dell'Alberti ripuliscono il centro storico Il presidente Basile: rispettare e valorizzare anche con gesti semplici la nostra Benevento

I volontari di Legambiente Benevento con le classi IA, IIA AFM, I WEB e II WEB dell’Istituto “G. Alberti” hanno pulito il centro storico della città con particolare attenzione al rione Triggio, dalla Cattedrale fino all’area del Teatro Romano. L’iniziativa fa parte della più ampia campagna internazionale “Clean Up the World”, promossa da Legambiente in Italia con il nome di “Puliamo il Mondo”. L’evento è stato coordinato dal vicepresidente Alfredo Verga, Paolo Mattera e Gabriele Basile di Legambiente Benevento.

“Quest’anno è stato scelto un luogo importantissimo per la città perché costituisce il fulcro della inestimabile eredità storica che i nostri antenati ci hanno lasciato, e che noi abbiamo l’obbligo di rispettare e valorizzare anche con gesti semplici, quotidiani. - Ha dichiarato il presidente Antonio Basile –. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto amministrativo e logistico dell’ASIA, e senza lo spirito di iniziativa della professoressa Silvia Iannelli”.