Violenze in pronto soccorso: i medici "presto un vertice" VIDEO Milano (Presidente Ordine): il 12 marzo un incontro con istituzioni e sanitari

Garantire la sicurezza degli operatori sanitari è il presupposto base per le cure. Il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Luca Milano, interviene dopo il triste episodio accaduto al pronto soccorso dell'ospedale San Pio, intorno alle 4 del mattino di sabato.

Un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario e una guardia giurata in servizio sono stati aggrediti da un paziente. Ai sanitari 10 giorni di prognosi. Immediata la condanna dell'episodio da parte dei sindacati e la Fp Cgil annuncia un sit in per il prossimo 7 marzo.

Intanto dal numero uno dei camici bianchi sanniti analizza l'accaduto e ritiene “necessario un impegno congiunto per attuare una rivoluzione culturale”. Annuncia, inoltre, un incontro per riunire tutte le forze in campo per discutere del triste fenomeno.