Demedicalizzazione 118: incontro con i sindaci L’iniziativa promossa dall'Associazione Salute e Territorio

L’Associazione Salute e Territorio a tutela della salute pubblica e in virtù del graduale depotenziamento dei servizi di emergenza 118 ha invitato per il giorno 7 marzo 2025 alle ore 18 presso la sede della Protezione Civile di Cusano Mutri (Bn) i sei Sindaci dei comuni ai quali il management della ASL di Benevento ha eliminato la presenza del medico sull’ambulanza del PSAUT di Cerreto Sannita.

“Bisogna immediatamente ripristinare la presenza del medico sull’ambulanza del 118 che opera nei comuni di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, San Lorenzello e San Lorenzo Maggiore perché non è tollerabile questo depotenziamento sanitario per una area interna lontana oltre 40 Km dall’ospedale più vicino - dichiara il Presidente Alfredo Lavorgna - ormai accadono con sempre maggiore frequenza, eventi sfavorevoli e interventi di soccorsi su pazienti gravi effettuati in assenza del medico e questo fa diminuire drasticamente le possibilità di restare in vita alle persone che ricorrono all’emergenza sanitaria”.

Lo scopo è quello di esporre ai primi cittadini dell’area del Titerno le soluzioni finalizzate a ripristinare la presenza del medico sull’ambulanza 118 e garantire un servizio di emergenza territoriale efficace che la ASL ha l’obbligo di erogare ai cittadini.

“Vogliamo lottare per far ripristinare rapidamente la presenza medica sulle ambulanze del 118 e apprezziamo il lavoro di Gennaro Volpe Direttore Generale dell’ASL di Benevento per aver sospeso il progetto originario di demedicalizzazione - continua Lavorgna - il bacino titernino che conta circa 20 mila abitanti con condizioni orografiche difficili e con la rete stradale da terzo mondo non può perdere questo diritto. La soluzione al problema è strettamente connessa alla volontà da parte dell’ASL di ricorrere alle cosiddette prestazioni aggiuntive per far fronte alla carenza di medici nell’emergenza sanitaria”.

Solo l’azione congiunta dei Sindaci quali autorità sanitaria locale può incidere favorevolmente alla rimedicalizzazione dell’ambulanza di Cerreto Sannita (Bn) e per garantire il diritto alla salute anche ai cittadini della Valle del Titerno.

“La salute non fa sconti a nessuno e riteniamo che in questo particolare momento sia doveroso operare con iniziative concrete a salvaguardia di un diritto che non ha colore politico” chiude il Presidente Alfredo Lavorgna.