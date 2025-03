Domani 4 marzo l’AORN San Pio aderisce alla Giornata mondiale contro l'obesità Dal 2015 l’iniziativa ha l’obiettivo ambizioso di invertire la crisi globale dell'obesità

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni e di incoraggiare la prevenzione dell’obesità, evitando discriminazioni, pregiudizi e l’uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con l'obesità.

L’Obesità rappresenta una delle cause determinanti dell’insorgenza delle patologie cronico-denerative come il diabete, l’insufficienza cardiaca e renale, le neoplasie. Presso l’IPAS Nutrizione e Dietetica dell’A.O. San Pio di Benevento , i pazienti in sovrappeso ed obesi sono trattati con le più moderne tecniche diagnostiche e nutriterapiche , secondo i principi della Medicina di Precisione, che individualizza le prescrizioni nutrizionali con lo studio accurato del singolo paziente.

Sarà possibile effettuare uno screening per l’Obesità presso l’IPAS Nutrizione e Dietetica , ubicato al Piano Terra del Padiglione San Pio, dalle ore 9,30 alle 12,30 fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile chiamare allo 0824 57215.

“La Giornata Mondiale dell'Obesità è un'occasione cruciale per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e del trattamento.

L’obesità non è solo una questione estetica, ma una vera e propria patologia cronica, con gravi implicazioni per la salute. È fondamentale adottare un approccio integrato che coniughi innovazione terapeutica e promozione di stili di vita sani, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti – afferma il Direttore Generale Maria Morgante.