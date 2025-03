Diritti negati, suicidi e sovraffollamento: grido d'allarme Garanti dei detenuti VIDEO - Da Benevento l'appello a istituzioni e politica

“I suicidi nelle carceri avvengono o all'inizio della reclusione o alla fine. E in questo caso possiamo dire che forse qualcosa, a partire dal reinserimento non è stato fatto. La politica, le istituzioni e la magistratura intervengano per affrontare e risolvere le criticità dei detenuti”.

Questo l'appello che si leva anche da Benevento da parte delle Garanti dei Detenuti della Provincia di Benevento, Patrizia Sannino e del Comune di Benevento, Giovanna Pagliarulo che d’intesa con la Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone private della libertà, questa mattina presso la Sala del Consiglio Provinciale alla Rocca dei Rettori - presente anche l'assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola - hanno discusso sul tema “Carcere: liberare la speranza. Sovraffollamento, suicidi Misure alternative al Carcere”.

