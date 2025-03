Interventi per il ripristino delle strade provinciali nel Sannio: ecco dove Opere per circa 2milioni di euro, il presidente Lombardi approva i progetti

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato progetti per rilevanti opere pubbliche stradali.

Gli elaborati progettuali sono stati predisposti dal Settore Infrastrutture della Provincia a seguito di ripetuti sopralluoghi condotti con lo stesso Presidente, che ha recepito le segnalazione dei Comuni e delle stesse comunità locali.

Queste di seguito l’oggetto degli interventi cui il presidente ha dato il via libera e che mobilitano circa 2 milioni di Euro complessivamente:

1) Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’importo complessivo di Euro 300.000.000 per il ripristino di tratti del piano viabile sulla Strada provinciale n. 7 – 1° tronco “Statale 88 – Ceppaloni – Frazione San Giovanni”;

2) Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’importo complessivo di Euro 600.000.000 per la messa in sicurezza delle Strade provinciali n. 5 “San Giovanni di Ceppaloni” e n. 6 “Strada Casalpreti” in tenimento di Arpaise;

3) Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’importo complessivo di Euro 600.000.000 per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 9 “Maccabei – Fondo Valle Sabato”;

4) Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’importo complessivo di Euro 300.000.000 per interventi di manutenzione del piano viabile della Strada provinciale n. 122 “Sant’Agata de’ Goti – Durazzano”;

5) Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’importo complessivo di Euro 160.000.000 per la manutenzione del piano viabile della Strada provinciale n. 119 “Limatola”.

Il Presidente Lombardi, nel ribadire che il lavoro di verifica sulle condizioni di percorribilità e di sicurezza della rete di 1.300 chilometri delle Strade provinciali di tutti i comprensori, prosegue con continuità e regolarità, ha comunicato che nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori interventi.