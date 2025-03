Asia: tempo di bilanci "nuovi controlli per abbandono rifiuti e indifferenziata" Presentato il bilancio sociale. L'amministratore annuncia "guardia alta per migliorare conferimenti"

Le azioni svolte, le progettualità realizzate, le partnership avviate, i traguardi raggiunti e gli obiettivi aziendali che guardano ad un futuro sempre più sostenibile della realtà territoriale.

Li ha illustrati questa mattina, presso la sala convegni dell’Unisanno, l’Asia che ha presentato il primo bilancio sociale.

“Presentiamo il nostro primo bilancio sociale che al di là delle informazioni di natura economica analizza il rapporto dell'Asia nei confronti del territorio – ha chiarito l’amministratore unico Asia, Donato Madaro-, in un'ottica di sostenibilità ambientale per utilizzare al meglio la risorsa rifiuto, e fare in modo che si implementi l'economia circolare e il riutilizzo sul territorio. In unità di intenti con l'amministrazione abbiamo dunque messo in campo il programma e ottenuto una prima esperienza che aggiorneremo tra un paio d'anni”.

Novità anche per quel che riguarda la lotta all'abbandono dei rifiuti “Ci siamo accorti che purtroppo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è cresciuto negli ultimi anni e dunque al via ai controlli non solo negli ecopunti ma anche per il conferimento dell'indifferenziata. Presto per gli ecopunti ci sarà una rivoluzione con videosorveglianza e recinzioni per accedere all'area solo attraverso badge, in prospettiva dell'avvio della tariffa puntuale. Un'azione che partirà tra aprile e maggio prossimi da contrada Olivola”.

E ancora sul bilancio sociale, invece, Fabio Amatucci, ordinario di Economia Aziendale Unisanni ha annunciato “Ormai da tempo il concetto di sostenibilità è diventato essenziale nelle imprese pubbliche, private e non profit in quanto il bilancio esercizio tradizionale non è più in grado di riflettere tutti gli aspetti. Con il bilancio di sostenibilità si guarda anche alla responsabilità sociale che le imprese hanno verso il territorio su cui operano. E dunque con questo bilancio inquadriamo quello che Asia fa per il territorio, cercando, in questa prima edizione, di raccogliere l'esperienza di Asia e quello che ha generato per il territorio anche in termini di occupazione e creazione di valori”.

Saluti affidati al docente Unisannio Marco Consales e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha invece ribadito “L'Asia è un esempio virtuoso grazie all'amministratore e ad un'ottima azione messa in campo. Anche in termini di occupazione è stata fondamentale per la città e risulta importante per tutta realtà”.