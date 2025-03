Dermatologia: al San Pio di Benevento open day con visite gratuite Venerdì 7 marzo Open Day presso gli ambulatori ubicati al primo piano del Padiglione Rummo

L’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento in prima linea per il trattamento delle patologie dermatologiche croniche come Psoriasi, Vitiligine, Alopecia Universale e Dermatite Atopica. La UOSD di Dermatologia è centro prescrittore autorizzato dalla Regione Campania per i “Farmaci Biologici o biotecnologici”. Venerdì 7 marzo Open Day Dermatologia presso gli ambulatori ubicati al primo piano del Padiglione Rummo dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Accesso libero fino ad esaurimento posti. L'Ambulatorio di malattie Dermatologiche immunomediate è attivo ogni martedì previa prenotazione al CUP. La diffusione della vitiligine riguarda l'1-2 % della popolazione, ma è una malattia sotto-diagnosticata sia perché diversi malati non si recano dal medico per vergogna sia perché spesso i medici la sottostimano pensando sia un problema minore solo estetico. L'età di insorgenza è tra i 10 e i 30 anni. L'alopecia areata e universale è una malattia autoimmune che causa la perdita a chiazze o completa dei capelli. È una condizione relativamente comune che può colpire persone di qualsiasi età, anche se è più frequente tra i 20 e i 40 anni. Si stima che colpisca circa 1-2% della popolazione. La dermatite atopica dell'adulto è una condizione cutanea infiammatoria cronica che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. La sua prevalenza nella popolazione adulta è stimata al 10% in Italia. Questo significa che una percentuale significativa di adulti può soffrire di questa condizione, che può persistere dall'infanzia o manifestarsi per la prima volta in età adulta. La dermatite atopica è caratterizzata da sfoghi cutanei pruriginosi, secchezza e arrossamento. È una condizione multifattoriale, influenzata da fattori genetici, immunitari e ambientali. Inoltre, può essere associata ad altre condizioni come asma, rinocongiuntivite e allergie alimentari. “L’Open Day rappresenta un’occasione preziosa per fare prevenzione e non rimandare cure ed esami specialistici. Effettuare una diagnosi precoce è fondamentale per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione” afferma il Direttore Generale Maria Morgante.