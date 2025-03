Per la giornata internazionale della donna due visite al Teatro Romano Per tutte le donne l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali

L’ Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata Internazionale della Donna, propone due visite guidate (ore 9 – ore 11), celebrando il genere femminile e, soprattutto, i suoi diritti acquisiti nel tempo con un excursus sulla figura della donna nel teatro. In questa giornata si vuole sottolineare l’importanza dei diritti delle donne, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche per la loro emancipazione. Per l’occasione nel teatro gli studenti del Liceo Artistico celebreranno la donna attraverso l’arte, dipingendola e scolpendola en plein air, mentre quelli del Liceo Scientifico Rummo racconteranno le storie di mitiche figure femminili tratte da poemi epici.

Per l’occasione il Ministero della Cultura ha previsto per tutte le donne l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali.