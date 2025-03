L'ex ministro Sangiuliano presenta Trump la rivincita. "Puntiamo sull'Europa" VIDEO - FOTO Sindaco Mastella e presidente Lombardi gli donano una targa per impegno museo Egizio

“Trump è un personaggio coerente, forte e determinato. Aveva tutti contro ed è stato capace di ribaltare tutto e tutti. Nel gennaio del 2021 Trump politicamente era dato morto. Con una grande forza e determinazione e caparbietà nel portare avanti il suo progetto ha ribaltato uno schema”.

Così l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Benevento per presentare il suo libro “Donald Trump La rivincita”, edito da Mondadori, scritto insieme all’editorialista Marco De Marco. Palazzo Paolo V gremito di persone per la presentazione.

Sul palco il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha introdotto i lavori e il presidente della Provincia, Nino Lombardi. Entrambi, prima della presentazione del libro hanno donato a Sangiuliano una targa in segno di riconoscimento per l'impegno dell'ex ministro per l'istituzione della Fondazione che ha permesso la creazione del Museo Egizio a Benevento (ASCOLTA L'INTERVISTA).

Dopo i fatti degli ultimi giorni e lo 'scontro' con il presidente ucraino Zelensky, l'ex ministro della Cultura non ha dubbi: “Il presidente Trump è coerente nella sua storia. Da quando era ragazzino fino ad oggi. Per me questa rottura degli schemi non è una novità. Lui vuole lasciare un segno di diversità rispetto a certi rituali che erano diventate le convenzioni della politica internazionale”.

E sul ruolo dell'Europa Sangiuliano rimarca: “Dobbiamo riappropriarci del nostro destino. Una cosa è l'Europa, che è un contenuto storico valoriale dato dal Cristianesimo, dal diritto romano e dalla contaminazione delle culture in Europa, densa di valori. Un'altra cosa è l'Unione Europea, sovrastruttura giuridica che in alcuni casi ha degenerato rispetto ai fini nobili per cui era nata...”

