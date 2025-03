Ponte San Nicola: sabato 8 marzo la riapertura L'intervento di messa in sicurezza sarà illustrato venerdì 7 marzo

Ponte San Nicola sarà nuovamente percorribile da sabato 8 marzo. E' questa la data da cerchiare sul calendario per il ripristino della circolazione sull'infrastruttura che risulta centrale per i collegamenti cittadini.

Sono stati finalmente ultimati gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del ponte e saranno illustrati dall'amministrazione in un incontro fissato per il giorno precedente: venerdì 7 marzo, alle ore 12 presso i locali di Via Traiano. I lavori saranno introdotti dall'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello, i dettagli dell'intervento saranno spiegati dai tecnici e le conclusioni saranno affidate al sindaco Clemente Mastella.