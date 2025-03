Da oggi a Benevento corse per le sedi universitarie e nuove per periferie - FOTO Allo studio anche il piano operativo per portare il traposto urbano fino a Pietrelcina

Da questa mattina a Benevento nuove corse del trasporto pubblico urbano dedicate per gli studenti affinchè riescano a raggiungere agevolmente tutte le sedi dell'Università del Sannio, comprese quelle nel centro storico. Piccoli autobus, circolari, che collegheranno gli snodi strategici con l'Unisannio.

Corse al via da piazza Santa Maria – Cardinal Pacca per la toponomastica – con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti, Luigi Ambrosone, oltre che i rappresentanti delle associazioni universitarie, Cusas con Zerihun Tranfa e Francesco Godino di 'Avanguardia' con Giuseppe Anzalone della Filt Cgil.

"Una svolta per la mobilità cittadina che consente la chiusura di un cerchio: dopo aver portato per la prima volta nella storia della città i bus nelle contrade, ora il servizio verso scuole e sedi universitarie: l'incremento della qualità dell'offerta al cittadino, in questo caso su un versante fondamentale come il trasporto, è un altro obiettivo centrato da quest'amministrazione", lo ha detto stamane il sindaco di Benevento Clemente Mastella intervenendo, a piazza Cardinal Pacca, all'inaugurazione della prima corsa del trasporto urbano verso le sedi scolastiche e universitarie.

"E' una giornata storica - ha spiegato l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone - perché con i nuovi chilometri finanziati dalla Regione, in sede di comitato Tpl ossia la cabina di regia della mobilità sul territorio campano, aggiungiamo un altro tassello straordinario e inedito al mosaico del trasporto urbano. Con queste nuove corse, che si snoderanno su un orario che va dalle 07,55 alle 19, sarà attraversato il centro storico e si arriverà a tutte le sedi universitarie, compreso il nuovo polo accademico di via dei Mulini-Rampa San Barbato. Percorsi condivisi con le associazioni degli studenti universitari (presenti con propria rappresentanza alla giornata inaugurale) e di cui c'era esigenza: mai in passato, questo risultato era stato conseguito, così come accaduto, del resto, per le corse bus che arrivano nelle contrade".

A tal proposito l'assessore Ambrosone ha anticipato che "è allo studio il piano operativo per portare il trasporto urbano, che oggi arriva nelle contrade dell'area Nord, per la prima volta nella storia, fino al confinante comune di Pietrelcina".

Soddisfatti i rappresentanti degli studenti universitari che da tempo attendevano il nuovo servizio e la Filt Cgil che ancora una volta ha ribadito l'importanza di una mobilità mira per i gli studenti”.