Il Liceo Galilei di Benevento celebra i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi Secondo posto al concorso nazionale dedicato

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, il Liceo Scientifico Tradizionale "Galilei" di Benevento ha partecipato con entusiasmo al concorso nazionale "Una lettera a Luigi Einaudi a 150 anni dalla sua nascita". "L'iniziativa ha coinvolto gli studenti della classe IV A, i quali hanno realizzato un elaborato multimediale per celebrare la figura di Einaudi, una delle personalità più influenti della storia italiana. Il progetto, guidato con grande passione dai docenti Emilia Langella e Mauro Travaglione e sostenuto dall’intero Consiglio di Classe, ha rappresentato per gli studenti un'importante opportunità di crescita, di studio e di approfondimento.

L'approccio educativo ha permesso agli alunni di entrare in contatto con la vita, il pensiero e le opere di Einaudi, approfondendo temi fondamentali come la sua visione economica, politica e culturale.

L'elaborato multimediale creato dalla IV A ha raccolto consensi a livello nazionale, riuscendo a conquistare il secondo posto in questo concorso altamente competitivo, vincendo una borsa premio per il 2° posto di 1500€. Un risultato straordinario che testimonia non solo la qualità del lavoro svolto dagli studenti, ma anche la forza dell'insegnamento, capace di trasformare la storia in un'opportunità di

apprendimento attivo e stimolante. Il progetto è stato un vero e proprio "project work", che ha permesso di intrecciare la storia con il presente, unendo il passato di Einaudi alle sfide del futuro. Gli studenti hanno lavorato insieme per produrre un contenuto che fosse al contempo un omaggio alla figura di Einaudi e una riflessione sul suo impatto duraturo sulla società italiana. Questo importante traguardo sottolinea la centralità del Liceo Galilei di Benevento nel promuovere la cultura e l'impegno civico tra i giovani, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e appassionati. Il secondo posto ottenuto nel concorso è un riconoscimento che va oltre il semplice successo scolastico: è una celebrazione delle radici storiche e culturali del nostro paese e del futuro che gli studenti sono pronti a costruire.

Un altro passo avanti per un liceo che continua a farsi promotore di iniziative formative di grande valore, in grado di coniugare la tradizione con l'innovazione, preparando i giovani alle sfide del mondo moderno con la forza della conoscenza e del pensiero critico.

Si esprime un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica, Antonella Gramazio, e a tutto lo staff di dirigenza per il continuo supporto e per la preziosa guida che hanno offerto durante lo sviluppo del concorso nazionale "Una lettera a Luigi Einaudi a 150 anni dalla sua nascita". La loro disponibilità e attenzione hanno permesso ai nostri studenti di crescere e di affrontare con entusiasmo questa

esperienza. Un ringraziamento particolare va anche al territorio che ci ha supportato. La collaborazione, la disponibilità e l’ impegno sono stati determinanti per l'ottima riuscita dell'iniziativa, che ha coinvolto e appassionato tutte le figure del Liceo Galilei. Grazie ancora a tutti per il sostegno, la fiducia e la passione trasmessa. Il successo di questo concorso è anche il risultato di un lavoro di squadra che unisce scuola, territorio e famiglie, creando un esempio concreto di comunità educante".