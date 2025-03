Politiche culturali, Mastella e Lombardi: "Inaccettabile, chiediamo spiegazioni" "Su 57 milioni attribuiti alla Campania, l'intero beneventano beneficia solo di 400mila euro"

"Riteniamo inaccettabile che il Sannio sia trattato da cenerentola delle politiche per la valorizzazione del patrimonio culturale, come dimostra il fatto che sia stato finanziato un solo progetto nell'ambito della Programmazione triennale a valere sul Fondo per la tutela dei beni. E' un controsenso, considerata la straordinaria mole di bellezze storiche, culturali e artistiche presenti sul territorio sannita: chiederemo un incontro ad hoc al ministro della Cultura Alessandro Giuli per conoscere le ragioni di un trattamento così ingiustamente striminzito", lo scrivono in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

"Il dato numerico è oggettivamente sproporzionato e amaro: sui 57 milioni attribuiti complessivamente alla Campania, l'intero Beneventano beneficia solo di 400mila euro per la valorizzazione dell'area archeologica del Teatro Romano: opera lodevolissima s'intende, ma non basta. Questo trattamento ineguale e insufficiente va chiarito nelle ragioni, nei parametri tecnici e finanziari che lo motivano e nelle valutazioni politico-amministrative che lo sorreggono. Anche perché fa il paio con un analogo, impari trattamento risalente a dicembre scorso: l’estromissione di tutti gli edifici di culto della Città di Benevento dai finanziamenti concessi con il decreto di adozione del Programma lavori 2025-2027 che denunciammo pubblicamente. Il Sannio è una terra ricca di bellezza e cultura e a Roma debbono tenerla nella giusta e opportuna considerazione, su questo siamo pronti a dare battaglia senza sconti e chiederemo spiegazioni al ministro Giuli", concludono Mastella e Lombardi.