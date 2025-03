All'avvocato Armando Rocco il premio "Sicurezza Campania" La premiazione del sindaco di calvi è avvenuta durante il Gran Galà del Poliziotto

L'avvocato e sindaco di Calvi Armando Rocco ha ricevuto, durante il Gran Galà del Poliziotto, che si è svolto a Napoli presso il Teatro Auditorium Porta del Parco, ha ricevuto il Premio Sicurezza Stradale Campania 2025. Un evento di rilievo che ha celebrato il valore, il coraggio, la tenacia, la professionalità e l’abnegazione degli appartenenti alla Polizia di Stato, riconoscendo il loro impegno quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini. Armando Rocco è stato premiato per la sua dedizione e competenza, per il lavoro che sta svolgendo come consigliere giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, e per aver rappresentato l’Italia al Congresso Ministeriale Mondiale sulla Sicurezza Stradale tenutosi a Marrakech.

La manifestazione, organizzata da FSP di Napoli, è stata condotta dal giornalista Antonio D’Addio e dalla presentatrice Roberta Del Buono e ha visto tra i premiati, oltre all’avvocato sannita Rocco, il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, Paolo Esposito, Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, Maria Pia Rossi, Dirigente Compartimento Polizia Stradale Campania-Basilicata, Giovanni Leuci, Dirigente Squadra Mobile di Napoli, Giovanni De Stavola, Dirigente Digos e Concetta Esposito, Dirigente Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica. La serata ha avuto come ospiti il cantautore Gianni Fiorellino, l’artista Monica Sarnelli e i comici Mariano Bruno, di Peppe Laurato e di Salvatore Turco.