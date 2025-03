La Misericordia di Benevento organizza il 48° Corso di Primo Soccorso Sanitario Per Soccorritori Volontari – Primo Livello

La Misericordia di Benevento organizza il 48° Corso di Primo Soccorso Sanitario BLS per Soccorritori Volontari – Primo Livello. Lo stesso avrà inizio a fine mese e le iscrizioni saranno accettate fino a sabato 8 marzo alle ore 20.

Possono inoltrare domanda tutti i cittadini ambosesso dai 16 anni in su che intendono svolgere una esperienza nel mondo del volontariato e del sociale e con il loro prezioso aiuto continuare a garantire i servizi di carità che da 38 anni vengono svolti dalla Misericordia di Benevento in favore della popolazione.

Per informazioni ed iscrizioni è attiva la casella di posta dedicata corsomiserbenevento@virgilio.it

Dal 1986 la Misericordia di Benevento è presente sul territorio svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile, corsi di primo soccorso. Tutte le attività sono svolte grazie ai volontari che prestano gratuitamente la loro opera senza alcun tipo di compenso e con lo stile del Buon Samaritano, donando alcune ore settimanali alle persone bisognose, ai disabili, agli anziani e a tutto coloro che hanno bisogno di assistenza e di soccorso. Altre info al sito istituzionale www.misericordiabenevento.it