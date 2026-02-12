Benevento: Simonetti, intervento riuscito Il giocatore giallorosso è andato sotto i ferri nel carissimo pomeriggio: ne è uscito poco fa

Intervento riuscito. PierLuigi Simonetti si è sottoposto alla ricostruzione del legamente crociato anteriore del ginocchio destro nella clinica di Barcellona del dottor Cugat, un luminare per quel che riguarda le lesioni del ginocchio. Il centrocampista giallorosso è andato sotto i ferri nel tardissimo pomeriggio (intorno alle 18) e ne uscito quasi alle 20,30. La cosa più importante è che tutto sia andato secondo i protocolli. Ora inizia il lungo iter della riabilitazione.

E' possibile in serata che il giocatore possa chiamare i compagni dis qadra per salutarli e ringraziarli per le manifestazioni d'affetto rese pubblicamente anche nel corsod ella partita di Trapani, quando hanno messo in mostra la sua maglietta, sottolineando che è uno che fa parte della grande famiglia giallorossa. Ora c'è solo da aspettare che il giocatore guarisca e che magari al sui ritorno, il Benevento possa essere in una categoria migliore.