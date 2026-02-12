"Territorio giallorosso", Calvi è pronta a sostenere il Benevento Le parole del sindaco Armando Rocco: "Iniziativa importante, per noi è motivo d'orgoglio"

Non solo Foiano di Valfortore, contro il Latina ci sarà anche il comune di Calvi a sostenere il Benevento nell'ambito dell'iniziativa "Territorio giallorosso". Un momento particolare e molto atteso dalla comunità sannita, come sottolineato dal sindaco Armando Rocco: "Ringrazio il presidente e il Benevento Calcio per l’invito. Ritengo questa iniziativa particolarmente importante, perché avvicina il Benevento a tutta la provincia. Il senso di questo momento è quello della crescita: rappresenta la volontà del Presidente di aprirsi al territorio, con uno sguardo rivolto a un futuro sempre più forte e glorioso per il Benevento. Si tratta di un’iniziativa fondamentale, poiché lo sport è anche appartenenza e identità. Noi sanniti ci sentiamo parte attiva di questo progetto di vicinanza e sostegno al Benevento Calcio. Per noi, come comunità di Calvi, è un motivo d’orgoglio essere presenti e partecipi. Sosterremo con entusiasmo il Benevento, che rappresenta l’intero Sannio, e intendiamo trasmettere soprattutto ai più giovani il significato autentico dello sport e dell’appartenenza Quando una comunità si muove compatta a sostegno della squadra del proprio territorio, dimostra di essere viva, coesa e capace di guardare al futuro con lo spirito giusto. Il Benevento è una squadra forte, e la provincia deve essere al suo fianco, pronta a condividere gli obiettivi e a contribuire ai successi che la società si prefigge di raggiungere".