"Territorio giallorosso", con il Latina ci sarà Foiano di Valfortore Il sindaco Ruggero: "Sono momenti in cui le comunità si ritrovano"

Prosegue l'iniziativa "Territorio giallorosso", nata per favorire un coinvolgimento sempre più fattivo della provincia sannita in occasione delle gare casalinghe del Benevento Calcio, attraverso la messa a disposizione di cento biglietti per il settore Distinti ai comuni partecipanti. Contro il Latina ci sarà il comune di Foiano di Valfortore, con il sindaco Ruggero che ha accolto con entusiasmo l'idea del sodalizio giallorosso: "Sono momenti in cui le comunità si ritrovano, insieme alle scuole e a tutte le persone che amano lo sport. Rappresentano un’idea di sport che dovrebbe estendersi a tutta la provincia. Il Benevento Calcio vuole favorire la partecipazione dei cittadini in questo importante appuntamento sportivo. Ci auguriamo che, se il Benevento riuscirà in questa impresa così significativa della promozione e a portare ancora più in alto il nome della città, anche il territorio sappia adeguarsi a questo livello. Finora la città non ha colto pienamente l’occasione con le promozioni degli anni scorsi, anzi. L’auspicio è che si possa andare avanti su questa strada, ma soprattutto che si sappia cogliere fino in fondo questa opportunità".