Anfiteatro di Benevento, ok in Giunta al progetto definitivo Progetto Regina Viarum: 900mila euro per valorizzare evidenze archeologiche dell’anfiteatro romane

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera stamane al progetto definitivo dell'intervento Anfiteatro di Benevento, finanziato con i fondi del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari) nell'ambito della linea d' investimento Regina Viarum'.

"L'opera dell'importo di 900 mila euro e di cui il Comune di Benevento è soggetto attuatore in base all'Accordo Quadro preventivamente stipulato con il Ministero della Cultura, proprietario dell'area, permetterà il recupero e la valorizzazione dell'Anfiteatro: il progetto prevede di valorizzare le evidenze archeologiche dell’anfiteatro romano, quanto già rimesso in luce dell’edificio ludico, nell’ambito di un’area aperta al pubblico e sistemata a parco urbano, rendendola fruibile ma lasciando la possibilità di eseguire future indagini archeologiche. Si tratta di un'ulteriore importante opera dell'Amministrazione Mastella sul patrimonio storico con un notevole impatto sul potenziale turistico della Città", spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello nell'illustrare i contenuti del provvedimento.