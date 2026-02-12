Benevento, Ponte San Nicola a senso unico alternato dal 14 al 21 febbraio Tornano i semafori per la sostituzione di un pozzetto di ispezione

Al fine di consentire la sostituzione di un chiusino danneggiato e la verifica di tutti gli altri chiusini installati per valutarne lo stato e procedere - ove necessario - alla sostituzione, a partire da sabato 14 febbraio e fino a sabato 21 febbraio, sul Ponte San Nicola vigerà, per motivi atti a garantire la sicurezza degli utenti, il senso unico alternato regolato con impianto semaforico.