Sabato torna l'iniziativa: "Con il Benevento lo sport sannita al Vigorito" Ospiti della società giallorossa la Polisportiva Faicchio e l'Asd Pacillo di Foglianise

In concomitanza con la partita casalinga contro il Latina, torna l’iniziativa del Benevento Calcio che conferma il proprio impegno nel valorizzare le realtà sportive del territorio attraverso il progetto “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”,

Questa volta il Club giallorosso ospiterà l'ASD Polisportiva Faicchio e l’ASD Aurelio Massimo Pacillo di Foglianise.

L'ASD Polisportiva Faicchio, fondata nel 1978, è il punto di riferimento sportivo del paese. Il settore giovanile e la Scuola Calcio sono il cuore del progetto, pilastri della crescita dei giovani del territorio. La prima squadra, protagonista in Seconda Categoria, prosegue una storia di passione e appartenenza.

L’ASD Aurelio Massimo Pacillo è una realtà in costante crescita che mette al centro il proprio settore giovanile, cuore del progetto sportivo ed educativo della società. Attraverso la formazione dei giovani atleti promuove sport, inclusione e valori fondamentali, rappresentando un punto di riferimento per il territorio. La prima squadra, impegnata nel campionato di Terza Categoria, si inserisce nel percorso di crescita dei ragazzi.

Sabato 14 febbraio, dunque, nell’intervallo della gara Benevento-Latina, con fischio d’inizio alle 14:30, i tesserati delle società saranno protagonisti di un suggestivo giro di campo, affiancati da dirigenti e allenatori. Attraverso la voce dello Speaker, il pubblico potrà scoprire la storia, i valori e l’impegno con cui entrambe le realtà promuovono e sostengono lo sport nel territorio sannita.

Nella foto tratta da Facebook, l'Asd Polisportiva Faicchio